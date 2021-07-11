Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, в ДТП пострадали 8 человек.
Сегодня, 11 июля, в Киеве на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП есть пострадавшие.
Как сообщает "Киев Оперативный", на место аварии прибыли несколько карет скорой помощи, патрульные и спасатели.
На видео с места происшествия видно, что маршрутка лежит на тротуаре. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.
Точное количество пострадавших устанавливается. По сообщениям некоторых СМИ, пострадали 8 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу в городе Буча.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 9 июля под Львовом маршрутка столкнулась с грузовиком.