Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, в ДТП пострадали 8 человек.

Сегодня, 11 июля, в Киеве на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщает "Киев Оперативный", на место аварии прибыли несколько карет скорой помощи, патрульные и спасатели.

На видео с места происшествия видно, что маршрутка лежит на тротуаре. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.

Точное количество пострадавших устанавливается. По сообщениям некоторых СМИ, пострадали 8 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу в городе Буча.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 9 июля под Львовом маршрутка столкнулась с грузовиком.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 9 июля 2021 года

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