Коронавирус в Киеве: статистика на 11 июля

Коронавирус в Киеве: статистика на 11 июля

Всего в столице подтверждено 215 664 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 июля в Киеве зафиксирован 91 новый случай коронавируса в сутки.

Об этом сообщает Корона Киев.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 206 632 человека;

человека; умерли 5 204 человека.

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 374 выздоровели. Было проведено 25 356 тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

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