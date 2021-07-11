Коронавирус в Киеве: статистика на 11 июля

Всего в столице подтверждено 215 664 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 июля в Киеве зафиксирован 91 новый случай коронавируса в сутки.
Об этом сообщает Корона Киев.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 206 632 человека;
- умерли 5 204 человека.
Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 374 выздоровели. Было проведено 25 356 тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.