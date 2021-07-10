Места для отдыха, аквапарк и зеленая зона: киевляне предложили свои идеи благоустройства берега Вырлицы Актуально

Места для отдыха, аквапарк и зеленая зона: киевляне предложили свои идеи благоустройства берега Вырлицы Актуально

Социологи провели исследование.

Киевляне назвали топ-10 предложений, что нужно сделать и как, по их мнению, должно выглядеть озеро Вырлица.

Об этом стало известно по результатам социологического исследования, в Дарницком районе провела компания CBR, пишет ASPINews.

Топ-10 идей киевлян выглядят следующим образом:

Почистить озеро и убрать территорию Провести работы по благоустройству береговоий линии и территории у озера Провести наружное освещение и установить зоны отдыха Установить лавочки Создать дополнительные места для развлечений и комфортного отдыха Установить детские и спортивные площадки Посадить больше деревьев и облагородить зеленую зону Добавить водные развлечения Открыть кафе и рестораны рядом Открыть кинотеатр, аквапарк

В общем опрашиваемые отмечают, что территория озера Вырлица сегодня запущена и не соответствует санитарным нормам. Интересно, что только 3% респондентов обеспокоены состоянием воздуха в этом районе.

Напомним, в четверг в Киевской городской государственной администрацией состоялась акция, участники которой требовали от депутатов и мэра города Виталия Кличко не признавать озеро ландшафтным заказником и не консервировать территорию Вырлице.

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