Места для отдыха, аквапарк и зеленая зона: киевляне предложили свои идеи благоустройства берега Вырлицы

Социологи провели исследование.
Киевляне назвали топ-10 предложений, что нужно сделать и как, по их мнению, должно выглядеть озеро Вырлица.
Об этом стало известно по результатам социологического исследования, в Дарницком районе провела компания CBR, пишет ASPINews.
Топ-10 идей киевлян выглядят следующим образом:
- Почистить озеро и убрать территорию
- Провести работы по благоустройству береговоий линии и территории у озера
- Провести наружное освещение и установить зоны отдыха
- Установить лавочки
- Создать дополнительные места для развлечений и комфортного отдыха
- Установить детские и спортивные площадки
- Посадить больше деревьев и облагородить зеленую зону
- Добавить водные развлечения
- Открыть кафе и рестораны рядом
- Открыть кинотеатр, аквапарк
В общем опрашиваемые отмечают, что территория озера Вырлица сегодня запущена и не соответствует санитарным нормам. Интересно, что только 3% респондентов обеспокоены состоянием воздуха в этом районе.
Напомним, в четверг в Киевской городской государственной администрацией состоялась акция, участники которой требовали от депутатов и мэра города Виталия Кличко не признавать озеро ландшафтным заказником и не консервировать территорию Вырлице.