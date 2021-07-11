В Киеве парень запхал камни в рюкзак и прыгнул с ним в реку: он погиб (фото)

Парень погиб до приезда спасателей.
В Киеве парень прыгнул одетым в реку и с портфелем, внутри которого были камни. В результате инцидента молодой человек погиб.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.
Личность погибшего устанавливается.
Напомним, 19-летняя жительница Тернополя порезала себе вены из-за безденежья и конфликтов в семье.