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Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 2 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 2 сентября

unsplash.com

Всего в столице подтвержден 224 801 случай COVID-19.

По состоянию на утро 2 сентября в Киеве зафиксировано 309 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 41 случай больше, чем 1 сентября (268 случаев коронавируса).

Всего в столице подтвержден 224 801 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 216 305 человек (155 за сутки)
  • умерли 5 284 человека (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 587 случаев COVID-19 (70 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 125 583 человека (23 за сутки)
  • умерли 2 798 человек (один человек за сутки)

Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.

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