Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 2 сентября

Всего в столице подтвержден 224 801 случай COVID-19.
По состоянию на утро 2 сентября в Киеве зафиксировано 309 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 41 случай больше, чем 1 сентября (268 случаев коронавируса).
Всего в столице подтвержден 224 801 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 216 305 человек (155 за сутки)
- умерли 5 284 человека (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 587 случаев COVID-19 (70 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 583 человека (23 за сутки)
- умерли 2 798 человек (один человек за сутки)
Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.