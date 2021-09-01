Проезд учеников в киевском метро: в подземке разъяснили правила и нововведения

Проезд учеников в киевском метро: в подземке разъяснили правила и нововведения

В метрополитене объяснили, как оформить ученический электронный билет.

В метро разъяснили правила прохода столичных школьников в киевском метро. Кроме того, объяснили, как оформить ученический электронный билет.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

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"Городской целевой программой "Турота" 2019-2021 до 31 декабря 2021 года предусмотрен проход по ученическим билетом старого образца для бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте", — говорится в сообщении.

Также родители учеников всех школ Киева могут заказать электронный ученический билет онлайн.

Для заказа родителям или опекунам нужно выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический э-билет.

Далее данные в системе подтверждает сотрудник школы, где учится ребенок.

Валидированная заявка передается на производство.

Получить готовые э-билеты ученики, как и раньше, смогут в своих школах.

За всеми этапами можно следить в личном кабинете.

Впоследствии постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения. Сейчас система работает в тестовом режиме.

Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" в мае просили власть Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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