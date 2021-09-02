Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко зростає: статистика на 2 вересня

Загалом у столиці підтверджено 224 801 випадок COVID-19.

Станом на ранок 2 вересня у Києві зафіксовано 309 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 41 випадок більше, ніж 1 вересня (268 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 224 801 випадок COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 216 305 людей ( 155 за добу)

людей ( за добу) померли 5 284 людина (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 129 587 випадків COVID-19 (70 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 583 людини ( 23 за добу)

людини ( за добу) померли 2 798 людей (одна людина за добу)

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують близько п'яти років пандемії COVID-19.

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