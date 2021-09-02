Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко зростає: статистика на 2 вересня

Загалом у столиці підтверджено 224 801 випадок COVID-19.
Станом на ранок 2 вересня у Києві зафіксовано 309 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 41 випадок більше, ніж 1 вересня (268 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 224 801 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 216 305 людей (155 за добу)
- померли 5 284 людина (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 129 587 випадків COVID-19 (70 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 583 людини (23 за добу)
- померли 2 798 людей (одна людина за добу)
Нагадаємо, у МОЗ прогнозують близько п'яти років пандемії COVID-19.