Под Киевом мужчине за долги заложили взрывчатку в ведро: видео

Под Киевом мужчине за долги заложили взрывчатку в ведро: видео

От взрыва пострадал сын мужчины, у которого требовали деньги.

Под Киевом мужчине за долги заложили взрывчатку в ведро.

От взрыва пострадал сын мужчины, у которого требовали деньги.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

50-летний киевлянин приехал в село Марьяновка Бучанского района, где проживает его отец.

Рядом со входной дверью мужчина увидел пластиковое ведро и с десяток бумажных открыток с текстом "Николай! Надо отдавать долги!", которые были разбросаны по двору.

Когда мужчина наклонился к ведру, чтобы рассмотреть содержимое, оно взорвалось. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения нижних конечностей и травму левого глаза.

Пострадавший сразу сообщил об инциденте в полицию.

На место происшествия прибыли наряды реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции.

При осмотре места происшествия было установлено, что злоумышленник вместе со взрывчаткой заложил в ведро гвозди и другие металлические предметы, чтобы нанести существенный вред пострадавшему.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Киева, родом из Полтавской области.

Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

По предварительным данным, мотивом совершения преступления в Марьяновке стал давний конфликт относительно финансовых расчетов с потерпевшим.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина разгуливал Подолом с сумкой с гранатой.

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