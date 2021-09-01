Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 1 сентября

Всего в столице подтверждено 224 492 случая COVID-19.
По состоянию на утро 1 сентября в Киеве зафиксировано 268 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 64 случая больше, чем 31 августа (204 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 224 492 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 216 150 человек (138 за сутки)
- умерли 5 281 человек (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 517 случаев COVID-19 (70 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 560 человека (26 за сутки)
- умерли 2 797 человек
Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.