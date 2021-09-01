Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 1 сентября

Количество случаев коронавируса в Киеве постоянно растет: статистика на 1 сентября

Всего в столице подтверждено 224 492 случая COVID-19.

По состоянию на утро 1 сентября в Киеве зафиксировано 268 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 64 случая больше, чем 31 августа (204 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 224 492 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 216 150 человек ( 138 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 281 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 517 случаев COVID-19 (70 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 560 человека ( 26 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 797 человек

Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.

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