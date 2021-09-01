Как в Киеве работают электронные ученические билеты и что делать со старыми проездными

Сейчас е-билеты работают в тестовом режиме.
В Киеве до конца года можно будет пользоваться ученическими билетами старого образца. Бумажный документ необходимо каждый раз предъявлять водителю транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.
"Все ученики столичных школ имеют право бесплатного проезда в столичном общественном транспорте. В случае, если ребенку не успели оформить или изготовить электронный ученический, он может продолжать пользоваться билетом старого образца до конца текущего года", — подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Собственно, билеты нового образца — электронные — можно оформить через Интернет. Работать они пока будут в тестовом режиме.
"Сейчас родители уже заказали 32 037 электронных ученических билетов. Почти половина из этого количества уже прошла модерацию в школах, а другие ждут проверку. 8705 ученических уже сделано, а еще 3520 просто сейчас находятся в работе у производителя", — добавили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий.
Отметим, что оформить электронный билет могут родители или опекуны ребенка. Для этого нужно подать заявку на сайте "Киев цифровой", после чего дождаться подтверждения информации о школьнике работником образовательного учреждения.