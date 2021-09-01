В Киеве мужчина из-за ревности к бывшей жене поджег автомобиль ее сожителя: фото

В Киеве мужчина из-за ревности к бывшей жене поджег автомобиль ее сожителя: фото

Полицейские в течение часа разыскали виновника и изъяли вещественные доказательства.

В Киеве мужчина из-за ревности к бывшей жене поджег автомобиль ее сожителя.

По спецлинии 102 поступило сообщение о возгорании автомобиля Audi на улице 9 мая в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, прибыв по вышеуказанному адресу, спасатели потушили пламя, а правоохранители провели осмотр места происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что возгорание произошло в результате поджога.

"Мы отрабатывали различные версии совершенного. От заявителя мы узнали о том, что к преступлению может быть причастен бывший муж его подруги. Когда информация нашла свое подтверждение, злоумышленника в тот же вечер задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1970 года. В ходе неотложного обыска во дворе дома фигуранта мы обнаружили бутылку, вероятно из-под бензина, которую изъяли и направили на экспертизу. Задержанный в содеянном сознался и рассказал, что совершил это преступление из ревности к бывшей жены", — сообщил Чернышев.

В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

За содеянное фигуранту грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, в Буче под Киевом мужчина бросил в дом бывшей жены бутылку с зажигательной смесью. Местный житель поджег дом экс-супруги из-за ревности.

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