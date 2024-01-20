Киевщине и другим областям угрожают вражеские беспилотники

В Киевской области объявлена воздушная тревога.

"Киевская область (без Киева) – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – предупреждают в Воздушных Силах ВСУ.

Также воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Обновлено в 00:48

Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.

"Винницкая область" – угроза применения врагом ударных БпЛА – ПС ВСУ.

Обновлено в 00:56

Воздушная тревога объявлена в Житомирской области.

"Группа ударных БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей движется в направлении Житомира!", - сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

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