Киевщине и другим областям угрожают вражеские беспилотники

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В Киевской области объявлена воздушная тревога.
"Киевская область (без Киева) – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – предупреждают в Воздушных Силах ВСУ.
Также воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Обновлено в 00:48
Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.
"Винницкая область" – угроза применения врагом ударных БпЛА – ПС ВСУ.
Обновлено в 00:56
Воздушная тревога объявлена в Житомирской области.
"Группа ударных БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей движется в направлении Житомира!", - сообщают в Воздушных Силах ВСУ.
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