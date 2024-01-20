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Київщині та низці інших областей загрожують ворожі безпілотники

Київщині та низці інших областей загрожують ворожі безпілотники

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку рідних / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

На Київщині оголошена повітряна тривога. 

"Київська область (без Києва) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попереджують у Повітряних Силах ЗСУ.

Також повітряна тривога оголошена у Черкаській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Оновлено о 00:48

Повітряна тривога оголошена у Вінницькій області.

"Вінницька область" - загроза застосування ворогом ударних БпЛА - ПС ЗСУ. 

Оновлено о 00:56

Повітряна тривога оголошена у Житомирській області. 

"Група ударних БпЛА на межі Київської та Житомирської областей, рухається у напрямку Житомира!", - повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ. 

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