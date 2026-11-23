11 загиблих, серед них дитина: у Димері завершили розбір завалів після російської атаки / © ДСНС

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У селищі Димер на Київщині, де російський безпілотник зруйнував 5-поверховий житловий будинок, завершилися аварійно-рятувальні роботи, які тривали понад добу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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За його словами, рятувальники працювали понад добу.

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«Фактично безперервно наші підрозділи розбирали будівельні конструкції задля порятунку людей. Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару», — зазначив очільник МВС.

Під час операції з-під руїн вдалося врятувати двох людей:

учора дістали 7-річного хлопчика;

уночі врятували 79-річну жінку, яка провела під бетонними конструкціями майже добу, проте залишалася притомною.

Загалом у лікарнях під наглядом медиків наразі перебувають п’ятеро постраждалих.

На жаль, ворожий удар забрав життя 11 мешканців, серед яких — 11-річна дівчинка. Особи ще двох загиблих наразі встановлюють експерти.

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Працівники ДСНС вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття, демонтовано найбільш небезпечні конструкції. Поліцейські залишатимуться на місці події — забезпечувати публічний порядок.

Крім того, Вигівський нагадав, що і сьогодні ворог не припиняє терор регіонів: від ранку були удари по Вінниччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі цивільні. Зокрема, чотирьох поліцейських поранено після атаки FPV-дрона в Краматорську. Також вдень росіяни скерували ударні безпілотники на столицю.

Нагадаємо, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.

Серед загиблих — 18-річний хлопець Роман. Рідні вмовляли юнака поїхати разом із ними до села, однак він вирішив залишитися.

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Вчора біля будинку зібралося багато людей, які чекали на звістки про своїх рідних і друзів.

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