Справа бізнесмена Мазепи: в Офісі генпрокурора пояснили, що вплинуло на розмір застави

Прокурори наполягають на заставі для Мазепи у розмірі 700 мільйонів гривень, а сума збитків від незаконного заволодіння землею поблизу Київської ГЕС становить 7 мільйонів гривень.
У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.
Про це пресслужба ОГП повідомила у коментарі "Економічній правді".
Зазначимо, що прокурори наполягають на заставі для Мазепи у розмірі 700 мільйонів гривень, сума збитків від незаконного заволодіння землею біля поблизу Київської ГЕС становить 7 мільйонів гривень.
У ОГП пояснили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження - Ігоря Мазепи - обумовлений наступними обставинами:
- статус організатора;
- затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та, ймовірно, ухилитись від явки до правоохоронних органів;
- майновий стан підозрюваного;
- наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.
Зазначимо, що бізнесмену Мазепі сьому годину поспіль обирають запобіжний захід.
Читайте також: