Справа бізнесмена Мазепи: в Офісі генпрокурора пояснили, що вплинуло на розмір застави

Прокурори наполягають на заставі для Мазепи у розмірі 700 мільйонів гривень, а сума збитків від незаконного заволодіння землею поблизу Київської ГЕС становить 7 мільйонів гривень.

У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.

Про це пресслужба ОГП повідомила у коментарі "Економічній правді".

Зазначимо, що прокурори наполягають на заставі для Мазепи у розмірі 700 мільйонів гривень, сума збитків від незаконного заволодіння землею біля поблизу Київської ГЕС становить 7 мільйонів гривень.

Ігор Мазепа з адвокатами у залі суду / Фото: ТСН.ua

У ОГП пояснили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження - Ігоря Мазепи - обумовлений наступними обставинами:

статус організатора;

затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та, ймовірно, ухилитись від явки до правоохоронних органів;

майновий стан підозрюваного;

наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.

Зазначимо, що бізнесмену Мазепі сьому годину поспіль обирають запобіжний захід.

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