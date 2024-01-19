Затримання Ігоря Мазепи: в ДБР розповіли про гектари землі, на яких бізнесмен збирався будувати котеджі

В ДБР кажуть, що розслідування цього злочину потребує часу, оскільки самі оборудки здійснені за масштабною та складною схемою.

ДБР затримало організатора "схеми" протиправного заволодіння землями Ігоря Мазепу. Його правоохоронці викрили ще торік. Він забудовував землі Київської гідроелектростанції та загрожував критичній інфраструктурі столиці.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

18 січня працівники ДБР затримали організатора схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. Зокрема - і брата організатора оборудки.

Речниця ДБР Тетяна Сапьян каже, що розслідування цього злочину потребує часу, оскільки самі оборудки здійснені за масштабною та складною схемою, проте слідство дійшло до тієї позначки, коли оголошенні підозри мають змістовну доказову базу.

“Саме зараз було викрито ці махінації. І тому оголошується підозра. Це тривалий процес, тому що оборудки були доволі непрості”, – пояснила радниця ДБР.

За її словами, ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди - є критичною інфраструктурою. Наразі мова йде про сім гектарів землі. Їх переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка.

Нагадаємо, що бізнесмена-корупціонера Мазепу затримали на кордоні.

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