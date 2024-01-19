Дело бизнесмена Мазепы: в Офисе генпрокурора объяснили, что повлияло на размер залога

Прокуроры настаивают на залоге для Мазепы в размере 700 миллионов гривен, а сумма ущерба от незаконного завладения землей вблизи Киевской ГЭС составляет 7 миллионов гривен.

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение хлопочет о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.

Об этом пресс-служба ОГП сообщила в комментарии "Экономической правде".

Отметим, что прокуроры настаивают на залоге для Мазепы в размере 700 миллионов гривен, сумма ущерба от незаконного завладения землей возле Киевской ГЭС составляет 7 миллионов гривен.

Игорь Мазепа с адвокатами в зале суда / Фото: ТСН.ua

В ОГП объяснили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства – Игоря Мазепы – обусловлено следующими обстоятельствами:

статус организатора;

задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении уехать за пределы Украины и, вероятно, уклониться от явки в правоохранительные органы;

имущественное состояние подозреваемого;

наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.

Отметим, что бизнесмену Мазепе седьмой час подряд выбирают меру пресечения.

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