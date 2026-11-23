11 погибших, среди них ребенок: в Димере завершили разбор завалов после российской атаки

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В поселке Дымер в Киевской области, где российский беспилотник разрушил 5-этажный жилой дом, завершились аварийно-спасательные работы, которые длились больше суток.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский.

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По его словам, спасатели работали больше суток.

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«Фактически непрерывно наши подразделения разбирали строительные конструкции для спасения людей. Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз была угроза повторного удара», — отметил глава МВД.

Во время операции из-под руин удалось спасти двух человек:

вчера достали 7-летнего мальчика;

ночью спасли 79-летнюю женщину, которая провела под бетонными конструкциями почти сутки, однако оставалась в сознании.

Всего в больницах под наблюдением медиков находятся пятеро пострадавших.

К сожалению, вражеский удар унес жизни 11 жителей, среди которых 11-летняя девочка. Личности еще двух погибших устанавливают эксперты.

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Работники ГСЧС вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора, демонтированы наиболее опасные конструкции. Полицейские будут оставаться на месте происшествия обеспечивать публичный порядок.

Кроме того, Выгивский напомнил, что и сегодня враг не прекращает террор регионов: с утра были удары по Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Запорожской областям. Есть погибшие и пострадавшие гражданские. В частности, четверо полицейских ранены после атаки FPV-дрона в Краматорске. Также днем россияне направили ударные беспилотники на столицу.

Напомним, 22 ноября российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.

Среди погибших — 18-летний парень Роман. Родные уговаривали юношу поехать вместе с ними в село, однако он решил остаться.

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Вчера возле дома собралось много людей, которые ждали известия о своих родных и друзьях.

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