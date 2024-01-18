Кличко: Киевсовет выделяет полмиллиарда гривен на закупку дронов для армии

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосует за передачу военным 500 миллионов гривен на закупку дронов.

Об этом сообщил в начале заседания Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу «Защитник Киева», чтобы выделить через нее 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям», – сообщил Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году на помощь силам безопасности и обороны было направлено почти 7 миллиардов гривен.

«То есть 10 процентов сметы, – больше всего среди всех городов Украины. А не 1 процент, как кое-кто лжет и манипулирует! Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил по обращению военных средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня эффективно защищают Киев», - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для защитников и их семей. И в этом году продолжит это делать, несмотря на то, что у Киева забрали «военный» НДФЛ.

«В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, на помощь Вооруженным силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы добавлять больше средств. Направлять их и с других статей, чтобы максимально помогать нашим защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше», – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за средства, которые выделил город в 2023 году, 112 бригада ТрО Киева приобрела 1500 ударных FPV-дронов и 200 квардрокоптеров Mavic.