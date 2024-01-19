Задержание Игоря Мазепы: в ДБР рассказали о гектарах земли, на которых бизнесмен собирался строить коттеджи

В ДБР говорят, что расследование этого преступления требует времени, поскольку сами сделки совершены по масштабной и сложной схеме.

ДБР задержало организатора "схемы" противоправного завладения землями Игоря Мазепу. Его стражи порядка разоблачили еще в прошлом году. Он застраивал земли Киевской гидроэлектростанции и угрожал критической инфраструктуре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

18 января сотрудники ДБР задержали организатора схемы противоправного завладения землями Киевской ГЭС и еще троих его сообщников. В частности – и брата организатора сделки.

Представитель ДБР Татьяна Сапьян говорит, что расследование этого преступления требует времени, поскольку сами сделки совершены по масштабной и сложной схеме, однако следствие дошло до той отметки, когда объявленные подозрения имеют содержательную доказательную базу.

“Именно сейчас были разоблачены эти махинации. Для этого объявляется подозрение. Это длительный процесс, потому что сделки были достаточно непростыми”, – объяснила советница ДБР.

По ее словам, участки, на которых расположены гидротехнические сооружения – критическая инфраструктура. Сейчас речь идет о семи гектарах земли. Их переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки.

Напомним, что бизнесмена-коррупционера Мазепу задержали на границе.

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