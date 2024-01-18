Дерусификация Киева: в столице переименовали и наименовали почти 29 объектов

В столице второй год активно проходит процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.

В процессе дерусификации и с целью увековечения украинских героев в Киеве переименовали и наименовали еще 29 объектов.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Такие решения по переименованиям были приняты сегодня, 18 января, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в столице городская власть совместно с общественностью и экспертной средой уже второй год активно проводит процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.

"Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую и вскоре будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Агрессор, который убивает наших людей, не имеет никакого права на возвеличение в свободной Украине. Киев не является частью так называемого великого СССР. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и российский империализм. В частности, сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе название Героев Чернигова", — подчеркнул Бондаренко.

В столице переименованы и присвоены новые названия ряду городских объектов.

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;

скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева – улица Мрии;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;

улица Огарева – улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова – улица Сергея Набоки;

улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина – улица Олега Афанаса;

переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;

переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Подольский район:

улица Верещагина – улица Ворзельская.

Голосеевский район:

улица Сеченова – улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

улица Канальная – улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

улица Ермака – улица Михаила Горыня.

Напомним, в Киеве переименовали девять станций городской электрички и железнодорожный мост.

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