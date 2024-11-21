Киевлянин украл генератор у аптеки: как его наказали

Суд назначил мужчине пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Киевлянин был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за кражу аптечного генератора, который он сдал в ломбард.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Событие произошло в начале июля этого года в Днепровском районе столицы. Мужчина, заметив незакрепленный генератор у аптеки, украл его, нанеся ущерб на сумму около 9000 гривен.

После того, как полицейские задержали злоумышленника, выяснилось, что он судим за аналогичные преступления. Кроме этого, правоохранители установили его причастность к еще одной краже – велосипед был угнан возле спортивной площадки. Учитывая неотбытую часть наказания за предыдущие преступления, суд назначил мужчину пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге мужчина обокрал военного почти на полмиллиона грн.

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