В Киеве отменили отключения света – КГВА

Специалисты отмечают, что ситуация несколько стабилизировалась.

По состоянию на 8.45 аварийные отключения электроэнергии в Киеве отменены.

Об этом сообщили в КГВА.

"Следите за следующими сообщениями", — отметили в КГВА.

Ранее в ведомстве отметили, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет отменить отключение для бытовых потребителей.

В четверг, 21 ноября, по команде НЭК "Укрэнерго" в нескольких областях применены аварийные отключения света. В частности, речь идет о Житомирской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях.

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