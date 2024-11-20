Когда возобновит работу посольство США в Киеве: в Госдепе ответили

Мэтью Миллер отметил, что США наблюдали угрозу серьезной атаки на Киев, что привело к прекращению работы американского посольства.

Посольство США в Украине, вероятно, уже завтра, 21 ноября, возобновит работу. Сотрудники дипломатического представительства вернутся на рабочие места.

Об этом сообщил на брифинге спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Миллер напомнил, что США наблюдали угрозу серьезной атаки на Киев. Это привело к прекращению работы американского посольства.

"Я не могу прибегать к подробностям угрозы, но мы всегда внимательно следим за ней. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому очень серьезно, и именно это привело к изменениям в работе сегодня, и мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе", — подчеркнул Миллер.

Спикер Госдепа также уточнил, что сокращение персонала посольства США не произошло.

"Просто люди, которые должны прийти в офис, не пришли в него сегодня, и мы ожидаем, что они придут завтра", — рассказал спикер Госдепа.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно приостановили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО Украины и Кремле.

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