Киянин вкрав генератор у аптеки: як його покарали

Суд призначив чоловіку п’ять років та шість місяців позбавлення волі.

Киянина засудили до п'яти років та шести місяців позбавлення волі за крадіжку аптечного генератора, який він здав у ломбард.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Подія сталася на початку липня цього року в Дніпровському районі столиці. Чоловік, помітивши незакріплений генератор біля аптеки, вкрав його, завдавши збитків на суму близько 9000 гривень.

Після того, як поліцейські затримали зловмисника, з'ясувалося, що він має судимість за аналогічні злочини. Крім цього, правоохоронці встановили його причетність до ще однієї крадіжки – велосипед було викрадено біля спортивного майданчика. Враховуючи невідбуту частину покарання за попередні злочини, суд призначив чоловіку п’ять років та шість місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік обікрав військового на майже пів мільйона грн.

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