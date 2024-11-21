Станом на 8:45 аварійні відключення електроенергії у Києві скасовані. Енергетики переходять на погодинні відключення.

Про це повідомили у КМВА.

"Слідкуйте за наступними повідомленнями", – зазначили у КМВА.

Раніше у відомстві зазначили, що поточна ситуація в енергосистемі дозволяє скасувати відключення для побутових споживачів. Але потрібно бути готовим, що усе може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками.

У четвер, 21 листопада, за командою НЕК "Укренерго" у кількох областях застосовані аварійні відключення світла. Зокрема, йдеться про Житомирську, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області. Також на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосовують екстрені відключення.

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