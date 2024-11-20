Коли відновить роботу посольство США в Києві: у Держдепі відповіли

Метью Міллер зазначив, що США спостерігали загрозу серйозної атаки на Київ, це призвело до припинення роботи американського посольства.

Посольство США в Україні, ймовірно, вже завтра, 21 листопада, відновить роботу. Співробітники дипломатичного представництва повернуться на робочі місця.

Про це повідомив на брифінгу спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер нагадав, що США спостерігали загрозу серйозної атаки на Київ. Це призвело до припинення роботи американського посольства.

"Я не можу вдаватися до подробиць загрози, але ми завжди уважно стежимо за нею. Ми дуже дбаємо про безпеку нашого персоналу. Ми ставимося до цього дуже серйозно, і саме це призвело до змін у роботі сьогодні, і ми очікуємо, що завтра посольство повернеться до нормальної роботи", - наголосив Міллер.

Спікер Держдепу також уточнив, що скорочення персоналу посольства США не відбулося.

"Просто люди, які мали прийти в офіс, не прийшли до нього сьогодні, і ми очікуємо, що вони прийдуть завтра", - розповів речник Держдепу.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово призупинили роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.

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