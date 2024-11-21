Київ засипало снігом: на дорогах працює спецтехніка

Згідно з прогнозом погоди, сніг очікується і вдень.

У ніч проти четверга, 21 листопада, у Києві випав мокрий сніг. Комунальні служби почали працювати на вулицях містаю

Про це повідомила Київська міська адміністрація у Telegram.

Зазначається, що спеціальна техніка КК "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами. Задіяно 124 одиниці спецтехніки.

У КМДА закликали водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів — бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Фото: ТСН

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні значно погіршиться погода.

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