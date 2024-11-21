Киев засыпало снегом: на дорогах работает спецтехника

По прогнозу погоды, снег ожидается и днем.
В ночь на четверг, 21 ноября, в Киеве выпал мокрый снег. Коммунальные службы начали работать на улицах города.
Об этом сообщила Киевская городская администрация в Telegram.
Специальная техника УК "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия жидкими хлоридами. Задействовано 124 единицы спецтехники.
В КГГА призвали водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.
По прогнозам синоптиков, 21 ноября в Киеве будет облачно, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине значительно ухудшится погода.
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