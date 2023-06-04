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Киевляне могут самостоятельно оценить состояние укрытий через чат-бот

Киевляне могут самостоятельно оценить состояние укрытий через чат-бот

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Киевляне могут самостоятельно оценить состояние укрытий через чат-бот

Киевляне могут самостоятельно оценить состояние укрытия через чат-бот. / Фото: УНІАН

Для жителей Киева запустили чат-бот для оценки состояния укрытий.

Для жителей Киева создали чат-бот, через который они могут самостоятельно оценить состояние укрытий.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Запустили чат-бот " Открой укрытие ". В нем вы можете самостоятельно оценить ближайшее к вам укрытие", — говорится в сообщении.

Камышин призвал горожан приобщаться к ревизии.

Напомним, в ночь на 1 июня Россия выпустила в направлении Киева 10 ракет "Искандер". В результате атаки погибли три человека, среди них 9-летний ребенок – они как раз пытались попасть в укрытие поликлиники, но им не открыли.

Суд назначил трем чиновникам, задержанным из-за недопуска граждан в укрытие, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Охраннику поликлиники в Деснянском районе Киева Вадиму Мошкину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

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43
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