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Дата публикации
Категория
Киев
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Вся дорога горит: жуткое ДТП парализовало трассу Киев — Харьков, есть погибший (обновлено)

Масштабное ДТП в Киевской области парализовало движение одной из главных магистралей страны — по трассе Киев — Харьков.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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ДТП в Киевской области

ДТП в Киевской области / © Facebook/Патрульная полиция Киевской области

На трассе М-03 Киев — Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.

Об аварии сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и Патрульная полиция Киевской области.

ДТП на трассе М-03 Киев — Харьков: что произошло возле Яготина

Авария произошла на 115-м километре автодороги М-03 Киев — Харьков — вблизи города Яготин, недалеко от села Богдановка Бориспольского района.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник. В результате столкновения фура, перевозившая газовый конденсат, опрокинулась и загорелась.

«На месте работают экстренные службы, идет ликвидация пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — отметил Тимур Ткаченко.

Как сообщили ТСН.ua источники в ГСЧС Киевской области, по предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается — на месте продолжают работать спасатели.

Перекрытие трассы Киев — Харьков: где ограничили движение

Из-за пожара цистерны с газовым конденсатом движение транспорта на аварийном участке трассы полностью перекрыли в обоих направлениях.

На месте ДТП работают экипажи патрульной полиции и спасатели. Правоохранители контролируют ситуацию, а экстренные службы ликвидируют возгорание.

«Призываю водителей учитывать перекрытие дороги, по возможности выбирать альтернативные маршруты», — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Напомним, ранее мы сообщали о масштабном ДТП во Львове, где столкнулись сразу пять транспортных средств — трамвай, автобус, микроавтобус и легковые автомобили. Авария произошла на улице Гайдамацкой. В результате столкновения травмировались три человека: водитель трамвая, водитель легковушки и пассажир автобуса.

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