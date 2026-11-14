- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1542
- Время на прочтение
- 2 мин
Вся дорога горит: жуткое ДТП парализовало трассу Киев — Харьков, есть погибший (обновлено)
Масштабное ДТП в Киевской области парализовало движение одной из главных магистралей страны — по трассе Киев — Харьков.
На трассе М-03 Киев — Харьков в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика, который перевозил опасный груз. Цистерна с газовым конденсатом опрокинулась и загорелась.
Об аварии сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и Патрульная полиция Киевской области.
ДТП на трассе М-03 Киев — Харьков: что произошло возле Яготина
Авария произошла на 115-м километре автодороги М-03 Киев — Харьков — вблизи города Яготин, недалеко от села Богдановка Бориспольского района.
По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник. В результате столкновения фура, перевозившая газовый конденсат, опрокинулась и загорелась.
«На месте работают экстренные службы, идет ликвидация пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — отметил Тимур Ткаченко.
Как сообщили ТСН.ua источники в ГСЧС Киевской области, по предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается — на месте продолжают работать спасатели.
Перекрытие трассы Киев — Харьков: где ограничили движение
Из-за пожара цистерны с газовым конденсатом движение транспорта на аварийном участке трассы полностью перекрыли в обоих направлениях.
На месте ДТП работают экипажи патрульной полиции и спасатели. Правоохранители контролируют ситуацию, а экстренные службы ликвидируют возгорание.
«Призываю водителей учитывать перекрытие дороги, по возможности выбирать альтернативные маршруты», — подчеркнул Тимур Ткаченко.
Напомним, ранее мы сообщали о масштабном ДТП во Львове, где столкнулись сразу пять транспортных средств — трамвай, автобус, микроавтобус и легковые автомобили. Авария произошла на улице Гайдамацкой. В результате столкновения травмировались три человека: водитель трамвая, водитель легковушки и пассажир автобуса.