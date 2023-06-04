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В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв: подробности (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв: подробности (фото)

В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. / Фото: Национальная полиция Украины

ГСЧС заметили в помещении, где был пожар, вероятно, неразорванную боевую часть беспилотника.

В Киеве во время тушения пожара в одном из зданий спасатели ГСЧС заметили в помещении, вероятно, неразорванную боевую часть беспилотника и сообщили о находке полицейским. Из охваченного огнем здания вынесли боеприпас, чтобы предотвратить масштабный взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Событие произошло в Голосеевском районе Киева. Во время очередного обстрела столицы в здание одной из фабрик упал обломок дрона, в результате чего произошло возгорание. На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы, в том числе полицейские-взрывотехники.

"При тушении пожара спасатели ГСЧС заметили в помещении, вероятно, неразорванную боевую часть беспилотника и сообщили о находке полицейским. При высокой температуре боеприпас мог сдетонировать в любой момент и привести к мощному взрыву с тяжелыми последствиями", — говорится.

В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. / ©
В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв.
В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. / ©
В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв.
В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв. / ©
В Киеве взрывотехники предотвратили масштабный взрыв.

Следовательно, капитан полиции Тарас Дмитрук и лейтенант полиции Роман Хоменко одели специальную амуницию, дыхательные аппараты и зашли сквозь огонь в помещение. Обезвреживать 50-килограммовую боевую часть дрона полицейским пришлось в огне и сквозь дым.

Напомним, в ночь на 4 мая россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. По предварительным данным, ни одна из целей не долетела до столицы.

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Дата публикации
Просмотры
2364
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