В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО — КМВА

Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Воздушная тревога продолжается! В области и на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Белгородской области продолжаются бои между добровольцами и армией Путина. Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден дым от пожаров на местах боев.