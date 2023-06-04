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В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО — КМВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
673
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО — КМВА

На подступах к Киеву работает ПВО ночью 4 июня

Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Воздушная тревога продолжается! В области и на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Белгородской области продолжаются бои между добровольцами и армией Путина. Легион "Свобода России" опубликовал видео, на котором виден дым от пожаров на местах боев.

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Дата публикации
Просмотры
673
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