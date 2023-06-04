Киевлян удивила аномально красная луна: ученый объяснил причину

Киевляне наблюдают на небе над столицей аномально красную луну. Жители города активно делятся фотографиями необычного спутника Земли в социальных сетях. Одни пишет, что это очередной недобрый знак, а другие, наоборот, говорят, что это просто красивое природное явление.

Ученые отмечают, что ничего странного или аномального не произошло – просто полная луна. Она хорошо видна, поскольку на небе практически нет облаков. Например, Солнце вблизи горизонта тоже красное, но это никого не удивляет.

"Луна вблизи горизонта всегда красная. Потому что вблизи горизонта толстый слой атмосферы. Атмосфера больше поглощает фиолетовый, синий и зеленый цвета, а лучше пропускает красный", — рассказал сайту ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национально университета имени Тараса Шевченко.

В Киеве заметили необычный месяц

В Киеве заметили необычную Луну / Фото: из соцсетей

Напомним, жители нескольких районов Киева заметили яркую радугу. Местные левобережной части столицы, в частности, Днепровского района, выложили в соцсети фото и видео радуги особой красоты.