Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Благодаря удачной работе ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять столицу — КМВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2080
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Благодаря удачной работе ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять столицу — КМВА

Попытка россиян атаковать Киев ночью 4 июня провалилась

Киевляне не слышат взрывов вторую ночь подряд.

В ночь на воскресенье, 4 мая, россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По предварительным данным, ни одна из них не долетела до столицы.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Все, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожила еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за сохраненные жизни! Берегите себя", — говорится в сообщении начальника КМВА Сергея Попко.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Также ночью 4 июня взрывы прогремели в Кропивницком.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2080
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация