Благодаря удачной работе ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять столицу — КМВА

В ночь на воскресенье, 4 мая, россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По предварительным данным, ни одна из них не долетела до столицы.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Все, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожила еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за сохраненные жизни! Берегите себя", — говорится в сообщении начальника КМВА Сергея Попко.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Также ночью 4 июня взрывы прогремели в Кропивницком.