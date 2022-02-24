Киев остановился в пробках: куда не стоит ехать (фото)

Киев остановился в пробках: куда не стоит ехать (фото)

Водителей просят по возможности воздерживаться от поездок.

Киев утром в четверг, 24 февраля, остановился в пробках. Плотное движение наблюдается с шести утра, с тех пор, как киевляне услышали серию взрывов.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В пробках стоят водители на большинстве выездов из столицы. Наибольшие сложности наблюдаются на трассе в направлении Житомира и Белой Церкви. Также "стоит" проспект Победы, Голосеевский проспект, Столичное и Гостомельское шоссе.

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Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

ТСН.ua

Этой же ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

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