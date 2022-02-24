Київ зупинився у заторах: куди не варто їхати (фото)

Київ зупинився у заторах: куди не варто їхати (фото)

Водіїв просять за можливості утримуватися від поїздок.

Київ зранку в четвер, 24 лютого, зупинився у заторах. Щільний рух спостерігається від шостої ранку, відколи кияни почули серію вибухів.

Про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять водії на більшості виїздів із столиці. Найбільші складноші спостерігаються на трасі в напрямку Житомира та Білої Церкви. Також "стоїть" проспект Перемоги, Голосіївський проспект, Столичне і Гостомельське шосе.

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Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

ТСН.ua

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

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