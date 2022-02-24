Киев в условиях военного положения: правила эвакуации, карта бомбоубежищ, проезд

Оперативный штаб столицы объявил ряд решений по агрессии.

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии России на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Напомним, все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города – оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия в случае включения сирен. Бомбоубежища обозначены на карте.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, – оставайтесь дома и будьте готовы последовать к укрытию в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия отмечены на карте", — говорится в сообщении КГГА.

В Киеве есть, по меньшей мере, 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.

Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия при включении сирен.

Под особым контролем, заверил Кличко, будут находиться вокзалы и аэропорт, а на всех основных въездах в столицу будут работать КПП.

Образовался хаос на АЗС в Киеве. Везде огромные очереди и пробки, задержки до 5 часов.

Киевлян призывают сохранять спокойствие, не создавать хаос в городе, главные магистрали должны быть свободны для проезда скорых, пожарных или военных автомобилей.

Напомним, российские войска атакуют украинские объекты. Все новости о военном вторжении в режиме онлайн.