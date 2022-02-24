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Киев в условиях военного положения: правила эвакуации, карта бомбоубежищ, проезд

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Киев в условиях военного положения: правила эвакуации, карта бомбоубежищ, проезд

Associated Press

Оперативный штаб столицы объявил ряд решений по агрессии.

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии России на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Напомним, все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города – оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия в случае включения сирен. Бомбоубежища обозначены на карте.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, – оставайтесь дома и будьте готовы последовать к укрытию в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия отмечены на карте", — говорится в сообщении КГГА.
 
В Киеве есть, по меньшей мере, 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.
 
Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии.
  • С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
  • Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме.
  • Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
  • Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия при включении сирен.

Под особым контролем, заверил Кличко, будут находиться вокзалы и аэропорт, а на всех основных въездах в столицу будут работать КПП.

Образовался хаос на АЗС в Киеве. Везде огромные очереди и пробки, задержки до 5 часов.

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Киевлян призывают сохранять спокойствие, не создавать хаос в городе, главные магистрали должны быть свободны для проезда скорых, пожарных или военных автомобилей.

Напомним, российские войска атакуют украинские объекты. Все новости о военном вторжении в режиме онлайн.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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