22 січня 2021 року у переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля / pixabay.com

У КМДА розповіли, як житиме Київ в умовах воєнного стану

У КМДА розповіли, як житиме Київ в умовах воєнного стану

Людей просять залишатися вдома.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії на Україну.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як житиме столиця в умовах військового стану:

від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.

лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", йдеться у повідомленні КМДА.

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