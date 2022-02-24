У КМДА розповіли, як житиме Київ в умовах воєнного стану

Людей просять залишатися вдома.
Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії на Україну.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Як житиме столиця в умовах військового стану:
- від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
- лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
- балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.