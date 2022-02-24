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У КМДА розповіли, як житиме Київ в умовах воєнного стану

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У КМДА розповіли, як житиме Київ в умовах воєнного стану

22 січня 2021 року у переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля / pixabay.com

Людей просять залишатися вдома.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії на Україну. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як житиме столиця в умовах військового стану:

  • від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
  • лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
  • балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. 

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", йдеться у повідомленні КМДА.

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