Плотное движение наблюдается с 6 утра, когда киевляне услышали серию массированных взрывов.

По данным Google Maps, с 6 утра на выезд из Киева в направлении Житомира образовалась пробка. Также пробки наблюдаются и на других выездах из города. В соцсетях люди пишут о очередях на заправках. В некоторых районах столицы уже слышны сирены.

ТСН.ua

Это произошло сразу после обращения президента Владимира Путина в 5 утра четверга, 24 февраля, в котором он объявил о начале военной операции против Украины. Позже в Минобороны РФ заявили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя украинская военная инфраструктура, объекты ПРО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения. Народные депутаты уже собираются на заседание.