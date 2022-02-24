Президент призвал граждан сохранять спокойствие.

В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO), заместитель главы КГГА Петр Оленич.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным Вооруженных сил Украины.