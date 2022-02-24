Без паники: что делать, если услышали звук сирены

Без паники: что делать, если услышали звук сирены

Не паникуйте и прослушайте сообщение.

Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя — это означает предупредительный сигнал "Внимание всем".

Об этом напомнили в ГСЧС.

Что делать, если услышали сирену:

Включите телевидение или радио. Информация передается по официальным каналам в течение пяти минут после сигнала. Внимательно сосредоточьтесь. Прослушав сообщение, следуйте инструкциям. Следите. Оставляйте теле- и радиоканалы включенными. Через них может поступать следующая информация

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

Этой же ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

Как следует действовать, если в городе раздаются сирены

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