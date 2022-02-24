Без паники: что делать, если услышали звук сирены

Не паникуйте и прослушайте сообщение.
Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя — это означает предупредительный сигнал "Внимание всем".
Об этом напомнили в ГСЧС.
Что делать, если услышали сирену:
- Включите телевидение или радио. Информация передается по официальным каналам в течение пяти минут после сигнала.
- Внимательно сосредоточьтесь.
- Прослушав сообщение, следуйте инструкциям.
- Следите. Оставляйте теле- и радиоканалы включенными. Через них может поступать следующая информация
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.
Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.
Этой же ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.
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