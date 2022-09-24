Мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что ее город и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину.

Киев и испанская Барселона стали городами-побратимами.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Киев и Барселона стали городами-побратимами. Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними", — отметил он.

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Кличко напомнил, что Барселона передавала Украине пожарные авто, гуманитарную помощь, а также временное убежище спасавшимся от войны украинцам.

"Мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что ее город и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину. В частности, мы также обсудили сотрудничество в сферах общественного транспорта, экологии, smart city и культуры", — рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, в эти выходные Барселона празднует День города.

"В следующем году городом-партнером в праздновании дня рождения Барселоны будет Киев. На улицах Барселоны будет представлена украинская культура, кухня, состоятся мероприятия с участием художников из Киева", — добавил Кличко.

Отметим, что Барселона стала седьмым европейским городом, с которыми Киев установил побратимство с начала широкомасштабной агрессии России.

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