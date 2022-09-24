Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну.

Київ та іспанська Барселона стали містами-побратимами.

Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними", - зазначив він.

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Кличко нагадав, що Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, а також тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни.

"Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, ми також обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури", - розповів Кличко.

За словами мера Києва, цими вихідними Барселона святкує День міста.

"Наступного року містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони буде Київ. На вулицях Барселони буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва", - додав Кличко.

Зазначимо, Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ встановив побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії.

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