Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну.
Київ та іспанська Барселона стали містами-побратимами.
Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.
"Київ та Барселона стали містами-побратимами. Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними", - зазначив він.
Кличко нагадав, що Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, а також тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни.
"Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, ми також обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури", - розповів Кличко.
За словами мера Києва, цими вихідними Барселона святкує День міста.
"Наступного року містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони буде Київ. На вулицях Барселони буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва", - додав Кличко.
Зазначимо, Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ встановив побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії.
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