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Причетних до звірств на Київщині може виявитись до 5 тисяч: як вони катували людей (фото)

Дата публікації
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318
Час на прочитання
2 хв
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Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©
Фото: Офіс генпрокурора / ©

До суду передані обвинувальні акти щодо ще однієї партії російських військовослужбовців, які знущались над жителями Бучі Київської області. Бійців оголошено в розшук.

Йдеться також про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

"Розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участі у бойових діях і не мали зброї. Вони не забезпечували утримуваних продуктами харчування та водою", – йдеться в заяві.

Як з'ясувалось, окупанти позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі клейкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку.

"З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, мирним мешканцям завдавали тілесні ушкодження. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку. Обвинувачених оголошено у розшук", – поінформували в Офісі генпрокурора. 

У поліції Київської області в коментарі ТСН.ua повідомили, що вже встановлено та ідентифіковано 5 тис. російських військовослужбовців, які перебували на території регіону після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, за даними військового експерта Олега Жданова, причетна до звірств у Бучі російська 64-та бригада втратила у війні понад 90% особового складу.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
318
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