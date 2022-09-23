Запрошували на побачення, а потім грабували та били: у Києві викрили організовану злочинну групу (фото)

У Києві викрили організовану злочинну групу, члени якої запрошували іноземців на побачення, а потім грабували та били.

До складу угруповання входив організатор-іноземець та шестеро спільників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Жінки заманювали іноземців на зустріч та змушували їх оплатити чек з сумою, яка значно перевищувала реальну вартість замовлення. У разі відмови фігуранти погрожували потерпілим фізичною розправою, відбирали у них гроші та особисті речі", - розповіли у поліції.

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичної поліції Вадим Коломієць розповів, що зловмисники підшукували своїх жертв в додатках для знайомств з числа іноземців, які прибули в Україну для навчання, туризму чи по роботі.

"Злочинна схема передбачала спільний відпочинок жінок з іноземцями у одному зі столичних ресторанів, де працював організатор угруповання. Після завершення зустрічі чоловікам надавався для оплати чек з сумою, яка значно перевищувала вартість замовлення. У разі відмови розрахуватись за їжу та напої фігуранти погрожували потерпілим фізичною розправою, після чого відбирали у них гроші та особисті речі", - повідомив Коломієць.

У поліції додали, що організатором злочинної схеми є іноземець, 1986 року народження. Також до складу злочинної групи входило ще п’ятеро українців, 1980, 1998, 1999, 2002 і 2003 років народження, та уродженець іноземної держави, 1992 року народження.

"Усім порушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою злочинною групою та ч. 4 ст. 187 – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного стану", - зазначили у поліції.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Стосовно злочинної групи скеровано до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для розгляду справи по суті.

Підозрюваним загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть блогера, який намагався дискредитувати ЗСУ, а своїми відео підігравав країні-окупантці. У четвер, 22 вересня, СБУ повідомила йому про підозру.

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