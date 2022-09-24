"Трофеї з Київщини": у столиці затримали п'яного водія з арсеналом зброї в машині

У Києві затримали нетверезого водія з арсеналом зброї в машині. Доза алкоголю у крові чоловіка перевищувала дозволену міру в 10,5 разів.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Київ, вечірня ДТП. Водій напідпитку. "Надув" на драгер 2,10 проміле – це ми і раніше зустрічали часто. Але до цього всього, мав з собою невеличкий арсенал: 2 бойові гранати та набої", - розповів він.

За словами затриманого, весь арсенал зброї він назбирав на деокупованій території Київської області.

"Попри всі заборони чіпати, перевозити та розбирати небезпечні знахідки. Куди та з якою метою віз, встановлюють слідчі. Чи для продажу, чи для сувенірів або трофеїв, але мав потенційну смертельну небезпеку. Відповідальність за скоєне ДТП та нетверезий стан встановить суд. А про небезпечні знахідки подбає слідство", - наголосив Білошицький.

Нагадаємо, у Києві судитимуть мисливців на іноземців - серед них 18 жінок.

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