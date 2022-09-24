Зима буде складною, і в разі відключень учням Києва треба бути готовими йти на дистанційну - КМДА

У Києві 99% садків та шкіл до зимового сезону готові.

Температура в класах столичних шкіл очікується в межах 17-20 градусів тепла.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише "Вечірній Київ".

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Мондриївський зазначив найкращі райони з підготовки до опалювального сезону у закладах освіти. Це: Оболонський, Святошинський, Солом’янський, Дніпровський, Голосіївський, Шевченківський райони. У них — 100% готовності. На відсоток відстає Дарницький. На кілька відсотків — Подільський і Печерський.

"Аутсайдер цього разу Деснянський — 93%. З аутсайдером зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо", — розповів Валентин Мондриївський.

Він пояснив, що температура в класних кімнатах очікується в межах 17-20°C, в спортивних залах 15-17°C.

"Прекрасно розумію, що всіх батьків — особливо тих, хто пережив холодний екстрим у школах у 90-ті роки минулого століття — цікавить, що з опаленням в школах та дитсадках. Зараз це одне з найчастіших питань після — "Як там з укриттями?", — коментує заступник голови КМДА.

Він додав, що запевняти "все буде як запланували" не буде.

"Зима буде складною, і в разі відключень треба бути готовими йти на дистанційку. Однак маємо триматися. Адже лише тоді все буде Україна", — сказав Мондриївський.

Нагадаємо, народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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