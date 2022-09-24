Зима будет сложной, и в случае отключений ученикам Киева нужно быть готовыми идти на дистанционку – КГГА

В Киеве 99% садов и школ к зимнему сезону готовы.

Температура в классах столичных школ ожидается в пределах 17-20 градусов тепла.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет "Вечерний Киев".

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Мондриевский отметил лучшие районы подготовки к отопительному сезону в учебных заведениях. Это Оболонский, Святошинский, Соломенский, Днепровский, Голосеевский, Шевченковский районы. У них 100% готовности. На процент отстает Дарницкий. На несколько процентов – Подольский и Печерский.

"Аутсайдер на этот раз Деснянский — 93%. С аутсайдером сейчас работаем и до начала отопительного подтянем", — рассказал Валентин Мондриевский.

Он пояснил, что температура в классных комнатах ожидается в пределах 17-20°C, в спортивных залах 15-17°C.

"Прекрасно понимаю, что всех родителей — особенно тех, кто пережил холодный экстрим в школах в 90-е годы прошлого века — интересует, что с отоплением в школах и детсадах. Сейчас это один из самых частых вопросов после — "Как там с укрытиями?", — комментирует заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что убеждать "все будет как запланировали" не будет.

"Зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми идти на дистанцию. Однако должны держаться. Ведь только тогда все будет Украина", — сказал Мондриевский.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

Зима будет холодная! Как согреть дом? Обогреватели с алмазными чипами или бабушкины ковры на стены?

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