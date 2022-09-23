Приглашали на свидания, а потом грабили и били: в Киеве разоблачили организованную преступную группу (фото)

В состав группировки входили организатор-иностранец и шесть сообщников.

В Киеве разоблачили организованную преступную группу, члены которой приглашали иностранцев на свидания, а потом грабили и били.

В состав группировки входили организатор-иностранец и шесть сообщников.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Женщины заманивали иностранцев на встречу и заставляли их оплатить чек с суммой, значительно превышающей реальную стоимость заказа. В случае отказа фигуранты угрожали потерпевшим физической расправой, отбирали у них деньги и личные вещи", — рассказали в полиции.

Начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления столичной полиции Вадим Коломиец рассказал, что злоумышленники подыскивали своих жертв в приложениях для знакомств из числа иностранцев, прибывших в Украину для обучения, туризма или работы.

"Преступная схема предусматривала совместный отдых женщин с иностранцами в одном из столичных ресторанов, где работал организатор группировки. После окончания встречи мужчинам предоставлялся для оплаты чек с суммой, значительно превышающей стоимость заказа. В случае отказа рассчитаться за еду и напитки фигуранты угрожали потерпевшим физической, после чего отнимали у них деньги и личные вещи", — сообщил Коломиец.

В полиции добавили, что организатором преступной схемы является иностранец, 1986 года рождения. Также в состав преступной группы входили еще пятеро украинцев, 1980, 1998, 1999, 2002 и 2003 годов рождения, и уроженец иностранного государства, 1992 года рождения.

"Всем нарушителям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной преступной группой и ч. 4 ст.187 – разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой или в условиях военного положения", — отметили в полиции.

Фото: Полиция Киева / Facebook

В отношении преступной группы направлен в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства по рассмотрению дела по существу.

Подозреваемым грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить блогера, который пытался дискредитировать ВСУ, а своими видео подыгрывал стране-оккупантке. В четверг, 22 сентября, СБУ сообщила ему о подозрении.

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